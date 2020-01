Waarom de Australische premier zich ook politiek tussen twee vuren begeeft

#ScottyFromMarketing en #Smoko zijn slechts twee van de hashtags waarmee de Australische premier Scott Morrison op sociale media belachelijk wordt gemaakt. Veel Australiërs zijn boos op Morrison vanwege zijn optreden tegen de aanhoudende bosbranden.

Ze vinden dat de 51-jarige conservatieve leider te weinig doet om de crisis op te lossen; te weinig tegen de oorzaak en te weinig om de natuurbranden onder controle te krijgen. Vorig jaar april werd de premier al door experts gewaarschuwd dat er noodhulp nodig was. Gisteren kondigde Morrison uiteindelijk pas een noodfonds van 1,25 miljard euro aan voor de wederopbouw na bosbranden, maar voor veel inwoners komt dat geld veel te laat.

De branden woeden sinds november, maar de onvrede kreeg de overhand toen Morrison in december op vakantie ging naar Hawaï. "Op dat moment op vakantie gaan was een politieke doodzonde", zegt correspondent Eva Gabeler. "Morrison zat met zijn gezin in een luxe hotel terwijl Australiërs hun huis verloren, vrijwillige brandweerlieden zichzelf in de schulden staken door hun werk te verwaarlozen en het land op dat moment juist een sterke leider nodig had."

De bosbranden hadden volgens experts toen al een ongekende omvang en intensiteit, en het dodental bleef oplopen.

In deze slider zie je welke gebieden in brand staat en hoe snel het vuur zich uitbreidt: