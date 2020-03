Unilever: helft leidinggevenden is nu een vrouw

Het percentage mannen en vrouwen in leidinggevende functies bij Unilever is wereldwijd gelijkgetrokken, meldt de Nederlands-Britse multinational. Op de topposities bij de multinational zitten nog altijd twee mannen.

Het bedrijf is al jaren bezig de kloof tussen mannen en vrouwen te dichten. In 2010 was het percentage vrouwen in het management nog 38. Er werken wereldwijd 14.000 mensen op deze posities. In totaal werken er 155.000 mensen bij het bedrijf.

De grootste vooruitgang is geboekt op afdelingen waar traditioneel minder vrouwen werkten, zoals Finance (50 procent), Enterprise & Technology Solutions (47 procent) en Supply Chain (40 procent). In de top van Unilever Benelux zijn zeven van de twaalf leden vrouw.

Ingesleten patronen

In Nederland is 52 procent van de leidinggevenden vrouw. Afdelingen waar het evenwicht nog niet is bereikt, zijn Finance & IT, waar meer mannen dan vrouwen op een leidinggevende positie zitten, en Marketing, HR en Communicatie, waar vrouwen in de meerderheid zijn.

Het is lastig voor organisaties om ingesleten patronen te doorbreken, zegt HR-manager Martine Zeeger van Unilever Benelux. "Het kost je dus tien jaar voordat je dat percentage hebt opgekrikt naar een gelijke verdeling man-vrouw."

Unilever stimuleert de gelijkheid door structureel beleid bij het vergeven van de functies. Zo werkt het bedrijf met kunstmatige intelligentie in de selectieprocedure. Dat moet een onbewust voorkeursbeleid voorkomen. "Mensen nemen graag mensen aan die op hen lijken", zegt Zeegers in het NOS Radio 1 Journaal. "Mannen nemen meer mannen aan, vrouwen nemen meer vrouwen aan, als je uit Amsterdam komt neem je meer Amsterdammers aan, dat is de unconscious bias. Dat doen mensen niet bewust, maar het is wel een patroon dat je vaak ziet in grote organisaties."

Geen cv's

Dat is een reden voor Unilever om niet meer naar cv's te kijken, maar sollicitanten computeropdrachten te laten doen die met behulp van algoritmen worden uitgelezen. Pas in de laatste ronde is er een test en zijn er gesprekken met mensen.

Ook wordt het aantal benoemingen van vrouwen door topmanagers bijgehouden. Ze worden erop aangesproken als het percentage vrouwen onder de 50 procent zit.

Daarnaast zijn er specifieke programma's, zoals het vermijden van stereotypen in reclames. "Een vrouw doet de was, de moeder verschoont de luier, een wetenschapper in beeld is altijd een man met een witte jas: die stereotypen zijn heel schadelijk als je kijkt naar diversiteit."

Vrouwenquotum

"Het gemiddelde is 50-50, maar dat betekent niet dat we klaar zijn", zegt Zeegers. "Ook op het gebied van culturele diversiteit willen we een slag maken."

Eind vorig jaar stemde de Tweede Kamer voor een verplicht vrouwenquotum van 30 procent voor de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. Daarnaast werd een voorstel van SP en D66 aangenomen waarin wordt gepleit voor gelijke kansen voor vrouwen in alle geledingen van de arbeidsmarkt.