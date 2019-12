Meerderheid Kamer voor verplicht vrouwenquotum

De Tweede Kamer wil dat er een verplicht vrouwenquotum komt voor de raden van commissarissen van beursgenoteerde bedrijven. De SP heeft vóór gestemd en daarmee is er een meerderheid voor een motie van CDA en D66. Dat moet ertoe leiden dat in de toekomst ten minste 30 procent van de commissarissen in het bedrijfsleven vrouw moet zijn.

De stemming over het vrouwenquotum zou vorige week al zijn, maar werd toen uitgesteld. De SP vond een vrouwenquotum voor alleen de raden van commissarissen niet ver genoeg gaan en dreigde tegen te stemmen als de motie niet werd uitgebreid. "Vrouwenemancipatie moet niet alleen gelden in de bestuurskamer", vindt SP-leider Marijnissen.

Ouderschapsverlof

Uiteindelijk heeft de SP met D66 een eigen voorstel ingediend, waarin wordt gepleit voor gelijke kansen voor vrouwen in alle geledingen van de arbeidsmarkt. Dat kan volgens de partij door te zorgen voor bijvoorbeeld een goed ouderschapsverlof en goede en toegankelijke kindvoorzieningen.

Toen deze motie was aangenomen, was voor de SP de weg vrij om voor het plan van de twee coalitiepartijen te stemmen. CDA en D66 vinden dat het aandeel vrouwen aan de top "in een erg traag tempo" groeit. en wil daarom dat het kabinet een advies van de Sociaal Economische Raad integraal overneemt.

Lege stoel

De SER wil dat er een zogenoemd ingroei-quotum komt. Als een raad van commissarissen minder dan 30 procent vrouwen telt en er komt een positie vrij, dan mag die niet door een man worden vervuld. Totdat een geschikte vrouw is gevonden, moet de stoel leeg blijven.

Behalve de SP stemden GroenLinks, PvdA,50Plus en Denk voor. Met CDA en D66 hebben zij 82 van 150 Tweede Kamerzetels. De regeringspartijen VVD en ChristenUnie zijn tegen een verplicht vrouwenquotum.

Binnen het kabinet is minister Van Engelshoven (emancipatie) een groot voorstander van het verplichte vrouwenquotum. Zij zei eerder te hopen dat de Kamer voor zou stemmen. "Dan gaan wij aan de slag met het SER-advies en dus een quotum invoeren", beloofde zij.