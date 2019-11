Vrouwenquotum bedrijven weer stap dichterbij; CDA nu ook voor

Een verplicht vrouwenquotum voor de top van beursgenoteerde bedrijven is weer een stap dichterbij. Het CDA sluit zich aan bij de partijen die vinden dat minstens 30 procent van de leden van een raad van commissarissen vrouw moet zijn.

Het CDA dient samen met coalitiepartner D66 een motie in, waarin de regering wordt gevraagd het recente advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over te nemen. Daarin staat dat ingrijpende maatregelen nodig zijn om het aantal vrouwen in de top van bedrijven omhoog te krijgen.

In 2013 werd een wet ingevoerd waarin 30 procent als een streefcijfer werd genoemd. Maar nog maar weinig bedrijven hebben dat doel bereikt.

Achterhaalde discussie

Het vrouwenquotum is omstreden. Tegenstanders wijzen erop dat de kwaliteit van een bestuurder voorop zou moeten staan, niet zijn of haar sekse. Maar volgens voorzitter Mariëtte Hamer van de SER is dat een achterhaalde discussie. In het onderwijs hebben meisjes hun achterstand allang ingehaald, maar het duurt volgens haar veel te lang voordat we dat terugzien bij bedrijven.

Aanvankelijk reageerde van de regeringspartijen alleen D66 enthousiast op het advies van de SER, waarin de sociale partners en de overheid samenwerken. Maar nu is het CDA dus ook om.

Het is nog niet duidelijk of er uiteindelijk een meerderheid zal komen, maar de kans daarop is wel veel groter geworden. Naast CDA en D66 hebben de oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en Denk al eerder aangegeven dat ze voor een vrouwenquotum zijn.

In het advies van de SER staat dat als een raad van commissarissen nog niet voor 30 procent uit vrouwen bestaat, er geen man benoemd mag worden. Zo'n benoeming wordt dan nietig verklaard en de stoel blijft leeg totdat er een vrouw is benoemd.