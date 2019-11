Stemming over vrouwenquotum uitgesteld, SP wil meer

"We gaan met dit quotum iets regelen voor vrouwen, dat is goed, maar het mag geen excuus zijn om niets te regelen voor al die andere vrouwen", vindt Marijnissen. "Zoals in de thuiszorg of in een winkel."

Ze noemt onder meer dat er iets gedaan moet worden aan de loonkloof tussen mannen en vrouwen, maar wil geen concrete voorwaarde voor de steun van haar fractie noemen. Haagse bronnen zeggen dat deze voorwaarden van de SP geen blokkade voor het vrouwenquotum in raden van commissarissen gaan vormen.

De verwachting is dat volgende week maandag een meerderheid van de Kamer instemt met het quotum, mogelijk met een aanvulling van de SP.