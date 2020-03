Waarom er meer aandacht is voor corona dan voor griep

Economische gevolgen van de uitbraak van het virus zijn er al wel. In China liggen veel fabrieken stil. Soms is dat om verspreiding van het virus te voorkomen, soms omdat er te weinig personeel beschikbaar is. Ook de terugloop in het aantal reizen leidt tot grote financiële tegenvallers en de Amsterdamse AEX had vorige week de slechtste week sinds het begin van de economische crisis in 2008.

De WHO heeft in verband met het coronavirus de hoogste risicowaarschuwing afgegeven, maar wil nog niet spreken van een pandemie. Er wordt hard gewerkt om de verspreiding te beperken. "Als we zeggen dat er sprake is van een pandemie, dan accepteren we eigenlijk dat iedereen op aarde in aanraking zal komen met het virus", zei een WHO-woordvoerder onlangs. "De beschikbare gegevens rechtvaardigen dat vooralsnog niet."