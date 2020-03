Mogelijk nieuwe coronabesmetting Maasstad Ziekenhuis, IC tijdelijk dicht

Een patiënt van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam is mogelijk besmet met het coronavirus. De intensive care van het ziekenhuis neemt uit voorzorg voorlopig geen nieuwe patiënten meer op.

De patiënt testte positief na een eerste onderzoek. De uitslag van het tweede onderzoek moet uitsluitsel geven. De patiënt verbleef van 22 tot en met 29 februari op de IC en is zaterdag overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam.

Volgens het RIVM-protocol was er tot en met vrijdag geen aanleiding om de patiënt te testen, zegt het ziekenhuis.

Beatrixziekenhuis

De eerste vier personen in het Beaxtrixziekenhuis in Gorinchem die zijn getest op het coronavirus, hebben het virus niet. Het ziekenhuis ging gisteren uit voorzorg op slot, toen bekend werd dat een ernstig zieke patiënte het virus bleek te hebben zonder dat het personeel dat wist. De vrouw lag een week in het ziekenhuis.

Mensen die dicht bij de vrouw zijn geweest, worden nu onderzocht. "De eerste resultaten zijn binnen. We kunnen gelukkig bevestigen dat de eerste vier tests negatief zijn", zegt woordvoerder van het ziekenhuis Dionne Puyman in het NOS Radio 1 Journaal. Het gaat om drie medewerkers die in de buurt van de besmette patiënte zijn geweest, en één patiënt die ook op de intensive care heeft gelegen.

De bezoekers- en opnamestop in het ziekenhuis blijft voorlopig van kracht. "Nadat nog eens tien mensen in de zogenoemde eerste ring rond de patiënte zijn onderzocht, volgt een onderzoek naar enkele tientallen mensen in de tweede ring. Het ziekenhuis blijft dicht tot we zeker weten dat ook die uitslagen negatief zijn. We weten niet hoelang het duurt voordat we resultaten hebben."

Het ziekenhuis is niet in quarantaine, benadrukt Puyman. "Natuurlijk mogen bijvoorbeeld ouders die hun kind willen bezoeken dat doen. Patiënten die niet meer ziek zijn, mogen worden ontslagen. We bekijken per patiënt wat de situatie is."