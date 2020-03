Beatrixziekenhuis Gorinchem gesloten om coronavirus, tien patiënten in NL

Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem is uit voorzorg gesloten vanwege het coronavirus. Een ernstig zieke vrouw die het virus had opgelopen, heeft daar gelegen. Dat maakte minister Bruins bekend op een persconferentie samen met het RIVM.

Medewerkers kunnen er nog wel in en uit, zei een woordvoerder van het ziekenhuis eerder, maar bezoekers en nieuwe patiënten komen er niet in.

Bruins meldde verder dat er inmiddels voor zover bekend tien coronapatiënten in Nederland zijn. Behalve de eerder bekendgemaakte patiënten in de omgeving van Tilburg, Amsterdam en Delft zijn er besmettingen vastgesteld in Gorinchem, Coevorden en nog een in Tilburg.

Erasmus MC

De vrouw die in Gorinchem heeft gelegen, is van middelbare leeftijd, zei Jaap van Dissel, directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding van het RIVM. Toen ze in het Beatrixziekenhuis lag, was nog niet bekend dat ze het coronavirus onder de leden had.

Zij werd opgenomen op de IC en vervolgens overgeplaatst naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Daar werd duidelijk dat ze het coronavirus heeft en wordt ze in isolatie behandeld. Vervolgens werd besloten tot een opname- en bezoekersstop voor het ziekenhuis in Gorinchem.

Het is volgens Van Dissel nog "onvoldoende duidelijk" waar de patiënt besmet is geraakt. "We weten niet of er een link is met gebieden waar het virus circuleert, zoals Noord-Italië."

Carnaval

De patiënt in Coevorden is een man van middelbare leeftijd. Hij heeft drie dagen carnaval in Tilburg gevierd. "We weten niet of daar de infectie is opgelopen", zei Van Dissel. Hij heeft niet dezelfde kroegen bezocht als de man uit Loon op Zand die de eerste Nederlandse coronapatiënt was. Die laatste man is in Noord-Italië geïnfecteerd geraakt.

De nieuwe patiënt uit Tilburg, een vrouw, heeft ook carnaval gevierd. Ook bij haar moet nog vastgesteld worden of ze de infectie in Tilburg of elders heeft opgelopen.

De jonge vrouw uit Delft van wie gisteren bekend werd dat ze het virus heeft, is in thuisisolatie. Bij haar is de link met Noord-Italië zeker. Haar contacten zijn ook in thuisquarantaine.

Thuis blijven

Mensen die in de besmettingshaarden China, Zuid-Korea, Iran, Singapore en Noord-Italië zijn geweest en luchtwegklachten hebben, worden geadviseerd om bij uit voorzorg thuis te blijven. "Worden de klachten erger, neem dan telefonisch contact op met de huisarts", zegt het RIVM.