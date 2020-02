Corona-overzicht: tweede geval in Nederland, slechte week voor beurzen

Met twee besmettingen is Nederland geen witte vlek op de corona-kaart van Europa meer. Het tweede geval werd vanochtend gemeld: een Amsterdamse vrouw zit in thuisisolatie nadat bij haar het virus was vastgesteld. De eerste Nederlander met het virus, een man uit Loon op Zand, ligt nog in het ziekenhuis in Tilburg. Hij mag waarschijnlijk snel naar huis, waar hij ook in thuisisolatie zal blijven.

De twee besmette Nederlanders hebben geen contact met elkaar gehad. Beiden liepen de ziekte waarschijnlijk op in de buurt van Milaan.

De vrouw zit in thuisisolatie in Diemen omdat haar eigen woning wordt verbouwd. Ze werkt in het Amsterdam UMC en ging na haar vakantie donderdag weer aan het werk. Omdat ze ziek werd, is ze die dag weer naar huis gegaan. Volgens het Amsterdamse ziekenhuis is ze niet in contact gekomen met patiënten. Haar collega's vertonen geen ziekteverschijnselen.

De vrouw heeft een partner en drie kinderen. Twee kinderen vertonen milde gezondheidsklachten. Of het om het coronavirus gaat, is nog onduidelijk. Het gezin is getest, de uitslag volgt nog. Uit voorzorg gaat het kinderdagverblijf van één kind, in Amsterdam-Zuidoost, voor minimaal twee weken dicht. Dat gebeurt omdat de moeder daar ook is geweest.

Het RIVM noemt het geruststellend dat beide patiënten in Nederland het coronavirus in het buitenland hebben opgelopen en dat er in Nederland nog geen besmettingshaard is aangetroffen: