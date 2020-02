Wekdienst 28/2: contactonderzoek coronapatiënt en wat is de beste fietsstad?

Ander nieuws uit de nacht:

Aantal mensen in de bijstand daalt voor derde jaar op rij: vorig jaar kregen 19.000 minder mensen een uitkering dan in 2018, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Twee doden bij ongeluk op A12 bij Zevenaar: een auto botste tegen een vrachtwagen en belandde daarna naast de weg. Mogelijk is er een verband met een plofkraak in Duitsland; de politie doet daar onderzoek naar.

Hongkongse uitgever vastgezet om deelname illegaal protest: bij de protestmars afgelopen zomer werden brandbommen gegooid naar de politie.

En dan nog even dit:

De dochter van een voortvluchtige Mexicaanse drugsbaas is gearresteerd in Washington, waar ze was om een proces tegen haar broer bij te wonen. Jessica Johanna Oseguera wordt ervan verdacht zaken te doen met bedrijven die volgens het Amerikaanse ministerie van Financiën in de internationale handel in verdovende middelen zitten. Voor de gouden tip die tot de arrestatie van haar vader Nemesio Oseguera Cervantes leidt, is tien miljoen dollar uitgeloofd: