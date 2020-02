Hongkongse uitgever vastgezet om deelname illegaal protest

De uitgever van een Hongkongse krant is opgepakt voor deelname aan een illegaal protest in de zomer van vorig jaar. Dat meldt Apple Daily, een krant die valt onder het mediabedrijf van uitgever Jimmy Lai.

Lai, die zich eerder kritisch had uitgelaten over de macht van Peking, is vanuit zijn huis naar een politiebureau gebracht. Ook de vicevoorzitter van een oppositiepartij, Lee Cheuk-yan en een derde democratie-demonstrant zouden zijn vastgezet.

Ze worden ervan beschuldigd mee te hebben gedaan aan een door de politie verboden protestmars op 31 augustus. Er werden toen brandbommen naar de politie gegooid en agenten richtten traangas en waterkanonnen op de demonstranten.

De mars was onderdeel van maandenlange protesten voor meer democratie en tegen de groeiende invloed van China op Hongkong. Ook keerden de betogers zich tegen de Hongkongse regeringsleider Carrie Lam.