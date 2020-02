Corona-overzicht: zeven nieuwe landen getroffen, risico in Nederland 'reëel'

De uitbraak van het coronavirus domineerde opnieuw het nieuws. Hier lees je een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen van de dag.

Nederland is een van de laatste West-Europese landen waar het virus nog niet is vastgesteld. Wel is dat gebeurd vlak over de grens bij Sittard. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is de Duitse man vorige week nog in Limburg geweest, maar is er geen reden om onderzoek naar zijn Nederlandse contacten te doen. De 47-jarige Duitser had toen geen ziekteverschijnselen, waardoor het besmettingsgevaar nihil is, zegt het RIVM.

Minister Bruins voor Medische Zorg noemde het een reëel risico dat het virus Nederland bereikt. Tot nu toe zijn vijftig mensen getest, geen van hen had het virus opgelopen. Bruins begrijpt dat mensen zich zorgen maken over het coronavirus en wil daarop inspelen met goede publieksinformatie en de juiste voorbereidingen.

Ook veel GGD's zijn druk met telefoontjes van burgers, zorgverleners en organisaties die vragen hebben over het virus. Bellers worden steevast doorverwezen naar de site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), waar veel actuele informatie over het coronavirus te vinden is.

Viroloog Marion Koopmans van het Erasmus MC beantwoordde vandaag jullie vragen: