Coronastress op de beurs, 'iedereen wil door zelfde deurtje naar buiten'

Het coronavirus wordt een beurskrachvirus. Het dringt steeds verder binnen in Europa en laat diepe sporen na op de aandelenbeurzen. Dat het virus de wereldeconomie dreigt te verlammen, jaagt beleggers weg van de aandelenmarkten.

In de laatste paar handelsdagen zijn de grote aandelenindexen in de wereld tot 10 procent gedaald. Het is een soort krach, een daling van de beurs met 10 procent, maar dan in een paar stapjes. Honderden miljarden euro's en dollars aan beurswaarde zijn verdampt, op Wall Street in New York bedraagt het verlies nu al 2100 miljard dollar.

De AEX tikte nog maar een week geleden 630 punten aan, vandaag noteerde de Nederlandse beursindex even 565 punten, een verschil van meer dan 10 procent. Beleggers, groot en klein, lijken aan de kant te gaan staan en de luwte op te zoeken. Uiteraard speelt mee dat de beurzen al meer dan drie jaar een opgaande lijn kennen en dat daar een einde aan komt. Door nu je winst te nemen en eruit te stappen dalen koersen nog meer.

Een manier om inzichtelijk te maken hoe de sfeer op de beurs is, is de zogeheten volatiliteitsindex VAEX. Die meet de beweeglijkheid (volatiliteit) van de handel in AEX-aandelen, gebaseerd op de optieprijzen van een maand. Bij onrust, onzekerheid, crisis, geopolitieke spanningen, omvallende banken en recessies schiet de index omhoog. Hoe hoger de piek, hoe nerveuzer de belegger.

In rustige beurstijden ligt de VAEX tussen de 10 en 15 punten. Boven de 20 wordt het spannender en boven de 25-30 is het crisis. Hieronder zie je het verloop vanaf 2010. De piek van 2018 was overigens een soort paniekreactie, zonder dat er echt een aanleiding voor was: