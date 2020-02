Weer Joodse karikaturen bij carnavalsoptocht in Aalst, kritiek op 'haatfeest'

Joden wegzetten als ongedierte doet volgens de organisatie denken aan het ontmenselijken van Joden, zoals gebeurde in het nazi-tijdperk. "Mijn maag draait om", twitterde Ronny Naftaniel, voorzitter van het Joods Humanitair Fonds, over de optocht in Aalst.

Het Belgische Forum der Joodse Organisaties noemde de karikaturen in de optocht van dit jaar "nog pijnlijker" dan die van vorig jaar. "Toen konden we nog denken dat het misschien niet de bedoeling was om te beledigen, maar nu doet men er nog een schepje bovenop. Dat tart werkelijk alle verbeelding", aldus een woordvoerder van de koepel tegenover dagblad Het Nieuwsblad.

Verdeeldheid

De optocht lokte ook een reactie uit bij de Belgische premier Sophie Wilmès. "Hoewel Aalst Carnaval veel meer is dan dat, doen deze feiten toch afbreuk aan onze waarden en de reputatie van ons land", zegt ze in Belgische media.

Volgens Wilmès leiden de karikaturen tot verdeeldheid: "Het brengt het samenleven in gevaar. Zeker als het gaat om bewuste en herhaalde acties."

Ook de omstreden poppen met haakneuzen en pijpenkrullen die er vorig jaar toe leidden dat het carnaval in Aalst werd geschrapt van de Unesco-lijst van immaterieel erfgoed waren vandaag weer te zien. Dit jaar stonden de poppen op een wagen met andere karikaturen in een soort schiettent.

Vorige week beseften ze in Aalst al dat de optocht van dit jaar waarschijnlijk wederom voor ophef zouden zorgen: