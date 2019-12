Carnaval Aalst van Werelderfgoedlijst geschrapt

Het carnaval in het Belgische Aalst is van de Werelderfgoedlijst gehaald vanwege een praalwagen met een karikaturale weergave van Joden. De VN-organisatie Unesco, die verantwoordelijk is voor de lijst met werelderfgoed, noemt de wagen "racistisch en antisemitisch".

Carnaval in Aalst is het bekendste carnaval van België en bestaat al sinds de Middeleeuwen. Unesco erkende het in 2010 als immaterieel erfgoed. Maar vandaag werd het tijdens een vergadering in de Colombiaanse stad Bogota van de lijst gehaald. Het is de eerste keer dat Unesco dat doet. Het besluit werd met applaus ontvangen.

Volgens Unesco kan Aalst gewoon carnaval blijven vieren, maar "wat we niet willen is dat het merk Unesco verbonden is aan een festival dat voor sommigen misschien humor is, maar voor ons het bespotten is van sommige gemeenschappen."

'Hoofdstad van spot en satire

Aalst zag deze beslissing al aankomen en had vorige week zelf al verzocht om van de lijst te worden gehaald. "De stad houdt liever de eer aan zichzelf", verklaarde burgemeester Christoph D'Haese die stap.

"Wij zijn geen antisemieten of racisten. Wie dat blijft beweren, is te kwader trouw. Aalst zal altijd de hoofdstad van spot en satire blijven. Wat men ook probeert: wij laten ons de vleugels niet knippen."

In Nederland steunde het CIDI de klacht van Joodse organisaties bij Unesco: