Woede over Belgische carnavalswagen met Joodse karikaturen

Die laatste meldde vorige week dat het aantal meldingen van antisemitisme in België het afgelopen jaar bijna is verdubbeld van 56 in 2017 naar 101 vorig jaar. In de jaren daarvoor schommelde het aantal meldingen.

De Joodse organisaties vergelijken de praalwagen met stereotyperingen zoals die in nazikrant Der Sturmer. "De kromme neus en de koffers met geld zijn typerend voor het nazisme van 1939", schrijft het FJO op zijn website. Humor moet kunnen, maar hier is volgens de organisatie een grens overschreden. Het Nederlandse Centrum voor Informatie en Documentatie Israël deelt die bezwaren.

Sabbatjaar

De carnavalsgroep De Vismooil'n had de Joodse karikaturen gemaakt vanwege een 'sabbatjoor', een sabbatjaar. Voor Belgische carnavalsbegrippen houdt dat in dat ze dit jaar zuiniger zijn om volgend jaar uit te pakken met een duurdere wagen.

Daarop voortbordurend kwam de groep op dit idee, zeggen ze bij Het Laatste Nieuws (HLN). "Wij vonden dat komisch, als roze Joden de stoet in met een kluisje waar we ons opgespaarde geld in bewaren. Met andere religies wordt er ook gelachen", zeggen ze. De groep is naar eigen zeggen naar de politie gestapt vanwege bedreigingen op sociale media uit Joodse hoek.

De burgemeester van Aalst staat achter de carnavalsgroep. Hij zegt tegen HLN dat ze "geen kwetsende intenties hadden".

Sowieso is het dit jaar een roerige carnaval in Aalst. Gisteren werd een man opgepakt die met zijn auto op een carnavalsstoet inreed.