Verwarde man rijdt in op carnavalsstoet om 'Aalst een lesje te leren'

Een getuige vertelt de VRT dat een auto met gierende banden de optocht inreed langs een kleine opening in de barricaden. "Hij is de straat opgereden en hij is gestopt achter de wagens. Hij is uitgestapt en haalde een baseball bat tevoorschijn." Nadat de bestuurder was overmeesterd is de optocht gewoon verder gegaan.

De carnavalsoptocht in Aalst is de grootste en bekendste van België. Er doen ruim 250 groepen aan mee en de optocht trok vandaag zo'n 75.000 bezoekers. Het carnaval in Aalst is door Unesco erkend als Werelderfgoed.