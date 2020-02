Democratische voorverkiezingen in Nevada: blijft Bernie Sanders favoriet?

Iets minder dan negen maanden voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn er nog altijd acht kandidaten in de race. De chaotische aftrap van de voorverkiezingen in Iowa zit nog vers in het geheugen en er is niemand die precies weet wie aan de leiding gaat. De voorverkiezingen in Nevada komende nacht zullen volgens Amerikaanse media wat orde in de chaos brengen.

Alle kranten, tv-zenders en blogs bestempelen Bernie Sanders als grote favoriet. In Iowa en New Hampshire deed de 78-jarige senator van Vermont het goed. Hij kreeg de meeste stemmen, ook al staat hij vanwege het complexe kiessysteem op één gedelegeerde minder dan Pete Buttigieg.

In de landelijke peilingen is Sanders inmiddels de grootste kanshebber om het straks tegen president Trump op te nemen. Volgens The New York Times is Nevada daarom een belangrijke test voor de politicus. Want hoe zal de eeuwige underdog Sanders, die zichzelf een democratische socialist noemt, het doen als topfavoriet?

Op 500.000 deuren geklopt

De krant verwacht dat zijn collega-kandidaten er in ieder geval alles aan zullen doen om een zwakke plek te vinden in het "teflon" van Sanders. Vooralsnog lijkt niets hem te kunnen raken, stelt de krant, wat dat betreft is hij vergelijkbaar met Trump.

In Nevada heeft Sanders niets aan het toeval overgelaten. Zijn aanhangers hebben de afgelopen tijd op zeker 500.000 deuren in Nevada geklopt, schrijft Politico.

Volgens de Los Angeles Times is Nevada een belangrijke staat, met een diverse demografie, met vooral veel latino's, die meer overeenkomt met de rest van het land. Dat is een verschil met de eerste twee voorverkiezingen, die werden gehouden in de relatief kleine staten Iowa en New Hampshire, waar voornamelijk witte Amerikanen wonen.

Als Sanders ook in Nevada weet te scoren, presenteert hij zich volgens The Washington Post nadrukkelijk als favoriet voor Super Tuesday op 3 maart, wanneer veertien staten tegelijk naar de stembus gaan. "Dat is heel belangrijk, want dan worden de meeste afgevaardigden verdeeld en kan de race beslist worden", schrijft de krant.

Biden hoopt tij te keren

Voor andere kandidaten is Nevada een kans om momentum te herwinnen. Dat geldt voornamelijk voor oud-vicepresident Joe Biden. Hij begon aan de race als de gedoodverfde Democratische kandidaat, maar kelderde de afgelopen weken in de peilingen.

Biden hoopt het tij te keren in Nevada. Als hem dat niet lukt, moet hij volgens The Washington Post vrezen voor Michael Bloomberg. Er kan in Nevada nog niet worden gestemd op de oud-burgemeester van New York, omdat hij al zijn kaarten op Super Tuesday zet, maar zijn naam hangt steeds nadrukkelijker boven de markt.

De miljardair steekt zo veel miljoenen in zijn campagne dat hij rap aan populariteit wint. Om die reden mocht hij afgelopen week ook al meedoen aan het debat in Nevada. Hij werd meteen van alle kanten aangevallen.

Dat debat onderstreepte meteen het gebrek aan eenheid onder de Democraten, waardoor er nog geen enkele kandidaat echt boven het maaiveld uitsteekt en er dus nog relatief veel kandidaten zijn. Ter vergelijking: bij de afgelopen drie voorverkiezingen in Nevada hadden Democratische kiezers de keus uit maximaal drie namen. Dit jaar zijn dat er zeven, exclusief Bloomberg.

Correspondent Marieke de Vries legt in onderstaande video uit hoe de Amerikaanse voorverkiezingen werken: