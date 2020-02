Chaos bij voorverkiezing Iowa is 'gigantische blamage' voor Democraten

Presidentskandidaten die nog steeds wachten op een uitslag en een gniffelende president Trump: de aftrap van de Amerikaanse voorverkiezingen in Iowa zijn "een hele slechte start voor de Democraten", zegt correspondent Arjen van der Horst.

Door ict-problemen bij de Democraten is nog altijd niet duidelijk welke kandidaat daar de meeste stemmen heeft gekregen. "Alle ogen waren gericht op Iowa. Het is een hele kleine staat, het kiesgewicht is laag, maar omdat in Iowa de eerste voorverkiezingen zijn, is het belang groot."

De voorverkiezingen in Iowa waren afgelopen nacht. De andere staten volgen de komende maanden. De winnaar van de Democratische voorverkiezingen neemt het in november op tegen president Trump. Iowa moest dus het startschot zijn, zegt Van der Horst. "Maar het is uitgedraaid op een gigantische blamage."

App is boosdoener

De Democratische Partij in Iowa had op voorhand beloofd de uitslag van de voorverkiezingen transparanter te maken. Omdat hier het systeem ingewikkeld is, met meer dan 1600 zogeheten caucus-bijeenkomsten en twee stemrondes, wilden partijbestuurders meer gegevens vrijgeven. Niet alleen de einduitslag, maar ook het aantal stemmen voor elke kandidaat in de eerste en tweede ronde.

Daarvoor was een speciale app ontwikkeld, en die haperde gisteravond. Afgelopen weken werd de app diverse keren getest en ook toen al ging het regelmatig mis, hoorde Van der Horst via een van de organisatoren van zo'n caucus-bijeenkomst. Toch is besloten om de app wel te gebruiken.

Nog even over zo'n caucus-bijeenkomst: daarbij wordt per locatie bekeken welke kandidaat de meeste steun heeft. Dat gebeurt op een bijzondere manier, zegt correspondent Marieke de Vries in deze 'all you need to know'-video: