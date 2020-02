Ruim drie jaar cel voor oud-Trump-adviseur Roger Stone

Voormalig adviseur en vriend van president Trump Roger Stone is door een federale rechter veroordeeld tot ruim drie jaar cel (40 maanden) voor liegen tegen het Congres en het belemmeren van het onderzoek naar Russische inmenging bij de verkiezingen van 2016. Ook moet hij een boete van 20.000 dollar betalen. De straf valt veel lager uit dan de aanvankelijk strafeis, die 7 tot 9 jaar cel was.

Stone werd in november vorig jaar al schuldig bevonden. De twaalfkoppige jury veroordeelde de 67-jarige Stone voor het liegen over zijn rol in contacten tussen de campagne van president Trump en WikiLeaks, de website die in november 2016 duizenden e-mails van de Democratische Partij lekte. Ook vindt de jury dat hij schuldig is aan het belemmeren van het onderzoek naar Russische inmenging bij de verkiezingen van 2016 en aan het bedreigen van een getuige. De oud-adviseur ontkent alle aantijgingen.

Na de veroordeling door de jury eisten de openbaar aanklagers 7 tot 9 jaar cel. Maar het Amerikaanse ministerie van Justitie vond die eis te hoog en diende bij de rechtbank een nieuw, lager advies in. Wat die eis was, is nooit bekendgemaakt. Het besluit van het ministerie volgde enkele uren nadat Trump de oorspronkelijke eis "heel verschrikkelijk en oneerlijk" en "een gerechtelijke dwaling" had genoemd.

Woede

De draai van het ministerie van Justitie leidde tot woede. De Amerikaanse minister van Justitie Barr is tevens het hoofd van het Openbaar Ministerie, maar het is een ongeschreven regel dat hij zich niet in lopende zaken mengt. Critici vinden dat dat nu wel is gebeurd.

Vier aanklagers stapten uit woede op, en 2000 oud-medewerkers ondertekenden een open brief, waarin ze het vertrek van Barr eisten.

Barr zei dat president Trump hem niet onder druk heeft gezet de strafeis te verlagen. Hij zei een interview met ABC News wel dat Trump moet stoppen met zijn tweets over het ministerie. "Het maakt het voor mij onmogelijk om mijn werk te doen." Volgens hem was het besluit om de strafeis te verlagen al genomen voor de bewuste tweet van Trump.