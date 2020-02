'Aanslag Hanau gevolg van groei rechts-extremisme in Duitsland'

De 43-jarige Tobias R. stond niet bekend als vreemdelingenhater en was niet eerder in beeld bij de politie. Volgens Die Zeit hadden ook inlichtingendiensten hem niet in het vizier. Hij woonde bij zijn ouders.

R. groeide op in Hanau. Medescholieren beschrijven hem als slim en afwachtend. Hij gaf volgens hen geen blijk van rechts-radicale of rechts-extremistische opvattingen. Na de middelbare deed hij vervangende dienstplicht. Daarna studeerde hij bedrijfseconomie aan de universiteit in Bayreuth, waar hij in 2007 afstudeerde. Of hij daarna werk vond, is onduidelijk.

R. was sinds 2012 lid van een schietsportvereniging in Frankfurt. In 2013 kreeg hij een wapenvergunning. Hij mocht twee wapens bezitten. Een woordvoerder van de vereniging beschrijft hem als een "rustig persoon" die op geen enkele manier opviel. Ook in de omgang met leden met een migratieachtergrond gaf hij geen blijk van vreemdelingenhaat.

Dat deed hij wel op internet. Zo schreef hij: "Zekere personen uit mijn eigen land hebben eraan meegewerkt dat wij nu volksgroepen, rassen en culturen in ons midden hebben die in ieder opzicht destructief zijn". Ook schrijft hij dat bepaalde volksgroepen "compleet vernietigd moeten worden". Op zijn website staan geen concrete aanwijzingen dat hij een aanslag ging plegen.