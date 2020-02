Bewoners na aanslag geschokt: 'We kennen elkaar hier allemaal in Hanau'

De tweede shishabar die de terrorist onder vuur neemt, ligt vijf minuten rijden verderop, aan de Kurt-Schumacher-Platz. Bij Arena Bar & Café vallen drie doden. Ook hier staan mensen ontzet bij het politielint. Er vallen in de twee cafés ook gewonden. Een van hen overlijdt later in het ziekenhuis, wat het totaal aantal slachtoffers op negen brengt.

De regionale nieuwssite RND spreekt bij Arena bar & Cafe met enkele omstanders. Een van hen is de 24-jarige zoon van de eigenaar van de bar. "Ik ben geschokt", zegt hij. "De slachtoffers zijn mensen die we al jaren kennen. Twee medewerkers en iemand die ik al van jongs af aan ken. We kennen dit helemaal niet hier. We hebben met niemand ruzie. We kunnen ons bijna niet voorstellen dat zoiets hier gebeurt. Het is een shock voor iedereen."

Een omstander vertelt dat hij dacht dat zijn familie onder de slachtoffers was: