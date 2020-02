Merkel over aanslagen in Hanau: racisme is vergif

De Duitse bondskanselier Merkel gaat ervan uit dat de terrorist die gisteravond laat negen mensen doodschoot in twee shishalounges in de stad Hanau een racistisch motief had. Dat zei ze op een persconferentie in Berlijn.

"Racisme is vergif, haat is vergif", zei Merkel. "Dit vergif is verantwoordelijk voor veel misdrijven." Ze verwees naar de moorden door de neonazistische terreurgroep NSU tussen 2000 en 2007, de moord op politicus Walter Lübcke vorig jaar zomer en de antisemitische aanslag in oktober in Halle.

Merkel, die haar medeleven betuigde met de nabestaanden, sprak zich uit tegen iedereen die de Duitse maatschappij probeert te splijten. "We onderscheiden burgers niet op basis van hun afkomst", zei ze.

Buitenlandse afkomst

De aanslagpleger, een 43-jarige Duitser, opende gisteren rond 22.00 uur het vuur in een waterpijpcafé in de stad ten oosten van Frankfurt. Daarna reed hij door naar een ander café en begon ook daar te schieten. Volgens de burgemeester van Hanau waren alle negen slachtoffers van buitenlandse afkomst.

Zelf werd de man uren later dood gevonden in zijn appartement. Ook het lichaam van zijn 72-jarige moeder bleek daar te liggen. Volgens Duitse media lag in het appartement een brief waarin hij de verantwoordelijkheid opeist. Daarin zouden rechts-extremistische passages hebben gestaan.

Maar over het motief van de schutter bestaat geen volledige zekerheid. Wel staat vast dat hij extreem-rechtse sympathieën had. Online plaatste hij geregeld teksten en video's waaruit dit blijkt.

Ook president geschokt

Net als bondskanselier Merkel heeft ook president Steinmeier geschokt gereageerd op de aanslagen. "Ik sta aan de zijde van mensen die door racistische haat worden bedreigd", schrijft hij in een verklaring.

"U staat niet alleen", zegt hij. "Ik ben ervan overtuigd dat verreweg de meeste Duitsers deze daad en iedere vorm van racisme, haat en geweld veroordelen."