Waarom kozen deze brexitbedrijven voor Nederland? 'Het was een gekkenhuis'

"Klanten willen zeker weten dat hun data veilig zijn. Dan moet je kunnen garanderen dat data binnen Europa blijven, en niet onder andere wetten in het Verenigd Koninkrijk vallen." Door de brexit is er geen garantie dat die wetten hetzelfde blijven.

Mediabedrijven

Ook mediabedrijven zijn naar Nederland gekomen of hebben hier uitgebreid het afgelopen jaar. Discovery, met zenders als Discovery, Animal Planet en Eurosport, is daar één van. Het bedrijf had al jaren een kantoor in Amsterdam, maar dat is uitgebreid en een deel van de uitzendlicenties is van Engeland naar Nederland verhuisd.

"We zijn daardoor van 45 naar 110 werknemers gegaan in Nederland", zegt een woordvoerder. Sommigen kwamen over vanuit het Verenigd Koninkrijk, anderen zijn hier in Nederland aangenomen. Volgens Discovery heeft Nederland een van de sterkste mediasectoren in de EU.

Dat was ook de voornaamste reden om hierheen te komen voor Ridley Scott Creative Group, een collectief van productiemaatschappijen wereldwijd. Ze maken onder meer advertenties en documentaires. Het hoofdkantoor zit nog in Londen, het Europese hoofdkantoor is sinds afgelopen jaar in Amsterdam gevestigd.