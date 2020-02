Steeds meer bedrijven kiezen voor Nederland vanwege brexit

Het NFIA spreekt daarnaast nog met ongeveer 425 bedrijven die overwegen over te stappen of uit te breiden naar Nederland. "Ook dat aantal stijgt. Een jaar geleden waren we nog met circa 250 bedrijven in gesprek", zegt Nijland. Alleen bedrijven die banen creëren en investeringen doen worden door de organisatie meegeteld.

Vergunningen nodig

Het gaat om een diverse groep. Onder meer mediabedrijven als Discovery en Ridley Scott en geneesmiddelenbedrijf Shionogi kozen in 2019 voor Nederland. Sommigen zijn direct uit Engeland naar Nederland verhuisd.

Anderen komen bijvoorbeeld uit Azië en hebben vanwege de brexit gekozen voor Nederland in plaats van voor Engeland. De één verhuist het hoofdkantoor naar Nederland, de ander besluit om een dochteronderneming in Nederland te starten.

Het zijn vooral bedrijven in de zakelijke dienstverlening, IT en media- en advertentie-industrie, zegt de NFIA. "De rode draad is dat die vergunningen nodig hebben om hier te mogen opereren", zegt Nijland. "Die hadden het meeste haast en zijn het eerst overgestapt."