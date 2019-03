1009 dagen overleggen: geen brexit, wel wéér een keer stemmen over May's deal

Het Verenigd Koninkrijk had vandaag uit de EU moeten stappen: de brexit stond gepland voor 29 maart 2019. In plaats daarvan staat er een nieuwe poging van premier May op de agenda om haar brexitakkoord alsnog door het parlement te krijgen.

Een wanhopige poging, noemen veel Britse kranten het vanmorgen. "Een laatste kans", waarschuwt de Daily Mail. "Groot-Brittannië had vandaag weer een trots, soeverein land moeten worden, in plaats daarvan is het parlement verlamd."

"Een donkere dag voor de democratie", oordeelt de Daily Express. "Vandaag om 23.00 uur had Groot-Brittannië bevrijd moeten worden uit de ketens van EU, maar na 1009 dagen overleg zijn de parlementariërs de uitslag van het referendum nog niet nagekomen."

Blindfold-brexit?

De patstelling werd afgelopen week pijnlijk duidelijk in het Lagerhuis. Nadat May's deal en een no-deal-brexit eerder al waren weggestemd, kon het parlement woensdag geen overeenkomst bereiken over acht alternatieve scenario's. Daarop bood May haar akkoord nogmaals aan, met de belofte zelf af te treden als het wordt aangenomen.

Dat aanbod werd door sommige brexiteers omarmd, omdat het hun de mogelijkheid biedt een geestverwant aan de macht te brengen. De cruciale coalitiepartij DUP blijft echter principieel tegen het akkoord en oppositiepartij Labour voorziet juist chaos als er nieuwe leider aantreedt. Een woordvoerder spreekt van een "blindfold-brexit".

Hoewel May de afgelopen dagen de voorpagina's domineerde, speuren enkele kranten inmiddels al naar mogelijke opvolgers. The Guardian kenmerkt brexiteer Michael Gove als de favoriet. Hij wordt in het dagblad door partijgenoten echter omschreven als "bepaald niet populair", en daarom kiest deze krant voor Boris Johnson, die "primed and ready for No 10" zou zijn.