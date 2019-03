Lagerhuis verwerpt alle alternatieven voor brexit-deal van May

Voor maandag probeert May haar eigen deal die ze met de EU sloot over uittreding er alsnog door te krijgen. Voordat de stemmingen vanavond begonnen, zei ze dat ze bereid is af te treden als het Lagerhuis haar deal steunt. "Ik weet dat er wordt verlangd naar een nieuwe benadering en nieuw leiderschap in het vervolg van de uittredingsprocedure en ik zal daarbij niet in de weg staan", zei May in een verklaring.

Laatste troefkaart

Er werd al rekening gehouden met het aanbod van May om plaats te maken voor een ander. Het wordt haar laatste troefkaart genoemd om de deal door het parlement te loodsen.

Als ze haar voorstel zoals wordt verwacht morgen of overmorgen weer in stemming brengt, hoeft May in elk geval niet te rekenen op stemmen van de DUP. Die Noord-Ierse gedoogpartner blijft tegen, waardoor May het zonder de broodnodige tien stemmen van de DUP moet stellen.

Volgens de BBC hebben 25 Conservatieven die eerst dwarslagen nu besloten de brexit-deal van May alsnog te steunen. Onder hen zijn ook Boris Johnson en Jacob Rees-Mogg, die tot nu toe geharnaste tegenstanders van de deal waren.