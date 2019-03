Lagerhuis verwerpt no-deal-brexit 'in alle omstandigheden'

Een meerderheid van het Lagerhuis wil niet dat Groot-Brittannië zonder deal uit de Europese Unie stapt. Het Lagerhuis in Londen sprak zich met 321 tegen 278 stemmen uit voor het voorstel dat een no-deal-brexit moet worden voorkomen.

Het voorstel van premier Theresa May werd na een eerste stemronde wat aangescherpt. In het oorspronkelijke voorstel stond een verwijzing naar 29 maart, de deadline die tot nu toe geldt voor het vertrek uit de EU. In het amendement werd die datum geschrapt en vervangen door de mededeling dat het Lagerhuis simpelweg tegen een brexit zonder deal is.

Morgen vergadert het Lagerhuis opnieuw over de kwestie. Dan wordt er gestemd over uitstel van de brexit. Maar het is de vraag of de EU daarmee instemt. Tot nu toe houdt de unie strikt vast aan de afgesproken datum van 29 maart.

Voor uitstel is de instemming van alle andere EU-lidstaten nodig.

De vergadering van vanavond verliep chaotisch. Ook werd er allerwegen druk gespeculeerd over het stemgedrag en de intenties van brexiteers en remainers. Ook NOS-correspondent Tim de Wit kwam er niet onmiddellijk uit: