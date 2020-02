Website moet stoppen met blenderactie voor zwangeren die vaccinatie weigeren

De Reclame Code Commissie is van mening dat Miss Natural Lifestyle de reclameregels overtreedt, omdat de campagne leidt tot "irreële angst" bij het publiek, aangezien de site geen wetenschappelijk bewijs overlegt voor de beweringen over de 22 wekenprik.

De eigenaresse van website liet gisteren op de Facebookpagina weten de bedrijfspagina te verwijderen, omdat er volgens haar geen vrijheid van meningsuiting meer bestaat. "Het is tijd voor vernieuwing, verandering, een grote opschoning", schrijft ze.

Sinds de jaren 90 komt kinkhoest geregeld voor in Nederland. Jaarlijks komen zo'n 170 baby's met ernstige klachten in het ziekenhuis. Gemiddeld overlijdt één van hen aan kinkhoest. Vorig jaar besloot staatssecretaris Blokhuis om het kinkhoestvaccin op te nemen in het vaccinatieprogramma. In landen als de VS en Australië zit het vaccin al langer in programma's.