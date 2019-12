Anti-kinkhoestprik voor zwangere vrouwen biedt baby bescherming

Vanaf maandag kunnen vrouwen die 22 weken zwanger zijn een prik halen die hen en het kind beschermt tegen kinkhoest. De prik is gratis en maakt deel uit van het Rijksvaccinatieprogramma.

De vrouwen krijgen geen oproep maar moeten zelf een afspraak maken bij een jeugdgezondheidsorganisatie.

Kinkhoest is een infectie van de luchtwegen die leidt tot heftige hoestbuien. Iedereen kan het krijgen, maar voor pasgeboren baby's is het gevaarlijk.

Antistoffen via navelstreng

Als een vrouw het vaccin heeft gekregen, maakt ze antistoffen aan die via de navelstreng bij het kind komen. Daardoor is het kind na de geboorte meteen beschermd tegen kinkhoest tot het zelf de eerste vaccinaties krijgt. Dat is met twee maanden. Juist in de eerste weken na de geboorte is een baby niet beschermd en dus kwetsbaar, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Sinds de jaren 90 komt kinkhoest regelmatig voor in Nederland. Jaarlijks komen zo'n 170 baby's met ernstige klachten in het ziekenhuis. Gemiddeld overlijdt één van hen aan kinkhoest.

Vorig jaar besloot staatssecretaris Blokhuis om het kinkhoestvaccin op te nemen in het vaccinatieprogramma.