RIVM meldt 'misleidende oproep' aan zwangeren die zich niet laten inenten

Het RIVM doet een melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vanwege een "misleidende commerciële oproep" aan vrouwen om zich niet te laten vaccineren tegen kinkhoest. Dat bevestigt het instituut na berichtgeving van RTL Nieuws.

'Miss Natural Lifestyle', een alias van Eva van Zeeland, deed een online oproep waarin ze honderd "aanstaande moeders die er bewust voor kiezen zich niet te laten vaccineren tijdens hun zwangerschap" zoekt. Zij zouden dan een blender van Versapers kunnen winnen. Het Nederlandse bedrijf lijkt mee te werken aan de actie, op de website van Versapers staat de winactie ook.

Minister Paul Blokhuis van Volksgezondheid waarschuwt voor fantasieverhalen over vaccinaties. "Elk jaar worden 170 baby's met kinkhoest in het ziekenhuis opgenomen", schrijft hij op Twitter. "Daarom hebben we de 22-wekenprik voor zwangeren."

'Opmerkelijke oproep'

Het RIVM noemt de oproep opmerkelijk. "Het is niet oké, maar wij weten niet of dit mag", zegt een woordvoerder. "Daarom hebben we een melding gedaan bij de IGJ."

SP-Kamerlid Maarten Hijink spreekt op Twitter van een "idiote oproep". "Honderd zwangere vrouwen uitnodigen om niet te vaccineren tegen gevaarlijke infectieziekten. De gezondheid van je kind in de waagschaal om een f*kking blender te kunnen winnen. Niet doen!"