Topman T-Mobile wil antwoorden van regering over rol Huawei bij 5G

Al ruim een jaar is er in Nederland discussie over de rol van Huawei bij de aanleg van 5G-netwerken. De vrees, aangewakkerd door de VS, is dat de fabrikant door een nauwe band met de Chinese overheid sabotage- en spionage-activiteiten zou kunnen uitvoeren. Huawei heeft dit altijd ontkend en hard bewijs is er nooit gevonden.

De vraag is wat de topman van T-Mobile, net als die van KPN en VodafoneZiggo, uiteindelijk mag gaan vertellen over de maatregelen die ze nemen. In een debat in de Tweede Kamer begin deze maand werd al duidelijk dat heel veel informatie als geheim wordt bestempeld. Dit tot frustratie van KPN, het bedrijf wil graag zijn aandeelhouders kunnen inlichtingen over de maatregelen die genomen moeten worden bij de aanleg van het 5G-netwerk.