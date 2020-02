Kabinet houdt geheim hoe Huawei uit kritieke delen van 5G wordt geweerd

Het kabinet is niet van plan meer informatie openbaar te maken over hoe het Chinese telecombedrijf Huawei wordt beperkt in Nederlandse 5G-netwerken. Tijdens een debat in de Tweede Kamer kwamen hier veel vragen over.

"Er wordt een hoop verstoppertje gespeeld", zei GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg. Volgens haar is het belangrijk dat er openheid komt voor bedrijven, burgers en de politiek zelf. Ook de SP, ChristenUnie, D66 en de PvdA maakten dit punt. Het liep daarmee als een rode draad door het debat. "Zelfs een organisatie als Huawei heeft daar recht op naar mijn smaak", zei PvdA-Kamerlid William Moorlag. Een van de verwijten was dat het Verenigd Koninkrijk deze informatie wél openbaar maakt.

"Het is mij niet toegestaan hier meer over te zeggen vanwege de nationale veiligheid", antwoordde staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken. Er kwam via minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wel de toezegging dat er in een technische briefing meer informatie kan worden gedeeld met Kamerleden. Die is echter vertrouwelijk.

Huawei weren uit kritieke onderdelen

In december bracht het kabinet een zogeheten algemene maatregel van bestuur naar buiten, waaruit bleek dat een partij als Huawei geweerd zal worden uit kritieke onderdelen van een netwerk. Hierin werd niet verduidelijkt welke onderdelen worden aangemerkt als 'kritiek'.

Grapperhaus zei dat telecomproviders KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo "volledig zijn geïnformeerd" over wat wordt gezien als risico en wat kritieke onderdelen zijn. Op de vraag van GroenLinks of de providers aandeelhouders mogen inlichten over aanpassingen in hun netwerken omdat Huawei-apparatuur moet worden verwijderd, kwam geen duidelijk antwoord. Gevraagd naar de verschillen met het Verenigd Koninkrijk zei de minister dat Nederland een eigen afweging maakt.

Al meer dan een jaar worden er zorgen geuit over de rol van de Chinese fabrikant bij de uitrol van 5G-netwerken in de wereld. Met name de VS waarschuwt voor potentiële spionage en sabotage vanwege warmen banden met de Chinese overheid. Huawei heeft altijd tegengesproken dat hier sprake van is en er is nooit hard bewijs op tafel gekomen.

Frustratie in telecomsector

Voorafgaand aan het debat meldde BNR Nieuwsradio vanochtend dat KPN in een brief aan de Tweede Kamer de "noodklok" heeft geluid over de rol van Huawei bij 5G. Bronnen bevestigen aan de NOS dat deze zorgen inderdaad zijn overgebracht. KPN wil geen commentaar geven op de berichtgeving.

Het is de provider niet toegestaan om iets te zeggen over de maatregelen die moeten worden genomen. Terwijl bijvoorbeeld aandeelhouders willen weten waar ze aan toe zijn. Twee Britse telecomproviders, British Telecom en de Vodafone Group, hebben afgelopen dagen bekendgemaakt dat het verwijderen van Huawei-apparatuur ze respectievelijk 592 miljoen en 181 miljoen euro kost. Dat komt doordat de Britse regering meer informatie heeft vrijgegeven.

Het is nog altijd niet duidelijk wat de impact op Nederlandse telecomproviders is. Het verwijderen van apparatuur waar Vodafone Group over spreekt, geldt niet voor Nederland, zegt een woordvoerder. Dit komt omdat het bedrijf hier in de 'kern' gebruikmaakt van het Zweedse Ericsson. De kans lijkt na vandaag kleiner geworden dat er meer duidelijkheid komt over bijvoorbeeld de financiële gevolgen.