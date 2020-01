Britse telecomprovider verwacht hoge extra kosten door inperking Huawei

Het besluit van de Britse regering om slechts beperkt gebruik te maken van Huawei-apparatuur in het 5G-netwerk kost telecomprovider British Telecom in de komende vijf jaar naar schatting 500 miljoen pond (592 miljoen euro). Dat zei de topman van het bedrijf bij de presentatie van de kwartaalcijfers, meldt persbureau Reuters.

Afgelopen dinsdag werd duidelijk dat telecomproviders in het Verenigd Koninkrijk wel Huawei mogen blijven gebruiken, maar met beperkingen.

Onderscheid in netwerk

Zo mogen leveranciers met "hoog risico", zoals Huawei, geen apparatuur leveren voor de zogeheten kerndelen in de netwerken. In december kondigde de Nederlandse regering een zelfde soort maatregel aan. Huawei mag wel apparatuur blijven leveren voor het radionetwerk, dat onder meer de antennes omvat waar je telefoon verbinding mee maakt. Het aandeel van Huawei moet beperkt blijven tot 35 procent. British Telecom is al bezig met het plaatsen van 5G-apparatuur van Huawei in zijn radionetwerk.

De telecomprovider wordt naar eigen zeggen op kosten gejaagd omdat het de 4G-apparatuur van de Chinese fabrikant uit de kern van zijn netwerk moet verwijderen en vervangen door technologie van een andere producent.

Gevolgen in Nederland

Wat de financiële consequenties van de beperkingen voor telecomproviders in Nederland zullen zijn, is nog onduidelijk. Er wordt gewacht op een zogeheten ministeriële regeling met meer details, Die wordt dit voorjaar verwacht.

Gisteren werden in Brussel Europese richtlijnen gepresenteerd. Ook die sluiten aan bij het Nederlandse en Britse besluit. In Duitsland woedt er nog een stevig debat over hoe er moet worden omgegaan met Huawei.