Huawei mag beperkt meebouwen aan 5G-netwerken in Verenigd Koninkrijk

Toch is dit een risico dat Johnson zal hebben afgewogen. Zijn hoop is dat deze compromisoplossing niet tot een frontale botsing met Trump zal leiden en uiteindelijk zal overwaaien.

En daarnaast was het alternatief een vertraging van de aanleg van 5G met misschien wel twee jaar. Het uitstel zou ook zeker een paar miljard euro hebben gekost. Andere 5G-aanbieders, zoals het Zweedse Ericsson of het Finse Nokia, zijn een stuk duurder en lopen achter in hun ontwikkeling ten opzichte van Huawei.

En uitstel is niet iets wat Johnson zich denkt te kunnen permitteren. Zeker in het midden en noorden van Engeland hoopt hij met het uitrollen van het razendsnelle 5G goede sier te maken. Daar klagen veel inwoners over gebrekkig en traag internet en juist daar ook wonen veel kiezers in voormalige Labour-districten die de premier in december aan zijn verrassend grote verkiezingsoverwinning hebben geholpen.

In lijn met Nederland

De keus van het Verenigd Koninkrijk ligt in lijn met wat Nederland heeft besloten. In december werd er een algemene maatregel van bestuur (AMvB) gepubliceerd waarin stond dat partijen die een offensief inlichtingenprogramma hebben én wetgeving die bedrijven kan dwingen mee te werken met inlichtingendiensten, geen apparatuur mogen leveren voor kritieke onderdelen van de netwerken.

Verschil is wel dat de Britse regering daarnaast een maximum stelt aan hoe groot Huawei mag worden in de netwerken. In de AMvB wordt niet uitdrukkelijk gesproken over het weren van bepaalde partijen op bepaalde locaties, zoals een legerbasis. In Nederland wordt nog gewacht op een ministeriële regeling met meer details.