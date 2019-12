Eerste 5G-veiling moet minimaal 900 miljoen euro opbrengen

De Nederlandse staat hoopt met de eerste veiling van 5G-spectrum komend voorjaar minimaal 900 miljoen euro op te halen. Dat heeft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken bekendgemaakt.

Het gaat om de 700 MHz-band binnen het nieuwe mobiele netwerk. Dat heeft een groot bereik, maar nog niet de hoge snelheid die bij 5G zo vaak wordt beloofd. Verder komen ook de 1400 MHz- en de 2100 MHz-band onder de hamer.

De verwachte minimale opbrengst is stukken lager dan die in Duitsland en Italië. Daar brachten de veilingen meer dan 6 miljard euro op. Dit komt doordat andere belangrijke banden, zoals de 3,5 GHz, daar zijn geveild. Die geldt als de 'gouden standaard' voor 5G.

De band komt in Nederland echter pas over ruim twee jaar, in 2022, vrij. Nu maken de afluisterschotels van de geheime diensten in het Friese Burum hier nog gebruik van, maar die worden verplaatst.

Kritieke onderdelen

De staatssecretaris heeft verder duidelijkheid gegeven over de eisen waaraan de telecomproviders moeten voldoen bij de selectie van netwerkleveranciers, in de vorm van een algemene maatregel van bestuur (AMvB).

Partijen uit landen die zowel een offensief cyberprogramma hebben als wetgeving die bedrijven kan dwingen mee te werken met inlichtingendiensten, mogen geen apparatuur leveren voor kritieke onderdelen van de netwerken.

Namen worden niet genoemd, maar het gaat vrijwel zeker om de Chinese fabrikant Huawei. Onduidelijk is nog wat de gevolgen hiervan zijn voor KPN en T-Mobile. De kans bestaat dat zij apparatuur in hun netwerk moeten gaan vervangen. Daarvoor is een compensatieregeling beschikbaar.

In een reactie zegt KPN dat de eisen in lijn liggen met hun aanpak; het bedrijf gaat met Huawei in zee voor de aanleg van nieuwe antennes, maar de kern van het netwerk wordt geleverd door een westerse partij. T-Mobile zegt dat de impact van de nu aangekondigde maatregelen nog moet blijken.