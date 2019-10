‘Huawei mag meebouwen aan 5G-netwerken in Duitsland’

De Duitse regering laat het Chinese Huawei meebouwen aan 5G-netwerken. Dat schrijft de krant Handelsblatt op basis van een gelekt document waarin beveiligingseisen worden beschreven. Het besluit zou over een paar dagen worden bekendgemaakt.

In het document staat volgens Handelsblatt dat providers als Deutsche Telekom en Vodafone de kritieke plekken in het netwerk moeten aanwijzen. Voor die plekken gelden dan scherpere beveiligingseisen. De inspecties worden gedaan door het Federale Bureau voor Informatieveiligheid (BSI).

Een clausule die de Chinese techreus de toegang tot de Duitse markt zou ontzeggen, is er volgens de zakenkrant uitgehaald. Bondskanselier Merkel heeft volgens bronnen van de krant persoonlijk voorkomen dat er strengere eisen zouden komen.

Breuk met China

Ze vreest dat zo'n besluit zal leiden tot een breuk met China, aldus de krant. Hiermee negeert Merkel de lobby van de VS om Huawei wél de toegang te ontzeggen. De Amerikanen voeren hier al maanden voor.

"We hebben niks aan ons standpunt veranderd", zei Steffen Seibert, de woordvoerder van Merkel. "We sluiten geen individuele aanbieders uit, maar houden iedereen aan dezelfde hoge veiligheidsvoorschriften."

De regering van president Trump waarschuwt dat Huawei door de Chinese overheid kan worden gebruikt voor sabotage-acties of spionage-activiteiten. Huawei heeft altijd bestreden dit te zullen doen en hard bewijs ontbreekt. Huawei hoort samen met Nokia en Ericsson tot de top drie netwerkleveranciers van 5G. Velen zien Huawei zelfs als de beste van de drie.

Het besluit van Duitsland leidt tot kritiek bij politici, tekent Handelsblatt op. "Een besluit van zo'n strategisch belang mag niet op ambtelijk niveau worden genomen", zegt Norbert Röttgen (CDU), voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken. De buitenlandwoordvoerder van de SPD, Nils Schmid, noemt het "een serieuze fout" om Huawei te laten meebouwen aan 5G-netwerken.

Huawei in Nederland

In Nederland is er nog altijd onduidelijkheid over wat Huawei wel niet mag. Eerder schreef minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer dat hij telecomproviders gaat verplichten aanvullende beveiligingsmaatregelen te nemen.

Naar verwachting eind dit jaar maakt het kabinet in de vorm van een zogeheten algemene maatregel van bestuur bekend aan welke beveiligingseisen leveranciers in Nederland moeten voldoen.