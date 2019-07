'Aanvullende veiligheidsmaatregelen' bij aanleg 5G, positie Huawei onbekend

Het kabinet gaat Nederlandse telecomproviders verplichten om "aanvullende beveiligingsmaatregelen" te nemen bij de aanleg van het nieuwe mobiele netwerk 5G, de opvolger van 4G. Dat staat in een brief van minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) aan de Tweede Kamer.

Volgens de minister treffen de drie grote telecomproviders, KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo, hiertoe al maatregelen. Een van de maatregelen is dat er extra strenge eisen worden gesteld aan partijen die apparatuur leveren voor de 'kritieke onderdelen' van het telecomnetwerk. Wat precies onder kritiek valt is niet duidelijk. Welke andere maatregelen van ze wordt verwacht is niet duidelijk.

Mogelijke aanvallen

Deze extra maatregelen zouden de weerbaarheid van de telecomproviders vergroten. Grapperhaus noemt in de brief specifiek een toename van het aantal aanvallen in de zogeheten supply chain. Dit is de toeleveringsketen, het proces waarin het product wordt gemaakt.

In dat proces zouden hackers die opereren in opdracht van landen kunnen proberen om toegang te krijgen tot de hard- en software van apparatuur die worden verkocht door netwerkleveranciers. Zo kunnen ze in de organisatie waar de apparatuur komt te staan infiltreren.

Dit kan twee doelen hebben, schrijft Grapperhaus. Aan de ene kant kunnen de hackers proberen allerlei gegevens te verzamelen. Denk aan bedrijfsgeheimen of militaire strategie├źn. Het andere doel is sabotage, bijvoorbeeld het platleggen van het energienetwerk of internet.

Eerder maakte NOS op 3 deze uitlegvideo over 5G en de rol van Huawei: