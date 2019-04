KPN wil gedeeltelijk samenwerken met Huawei voor 5G-netwerk

KPN heeft een voorlopige overeenkomst met het Chinese Huawei gesloten voor de levering van 5G-technologie. Dat maakt het Nederlandse telecombedrijf bekend bij de presentatie van de kwartaalcijfers.

Om straks snelle 5G-diensten te kunnen aanbieden moet KPN een deel van zijn netwerk vernieuwen. Daarbij maakt het bedrijf onderscheid tussen het 'kernnetwerk', dat wat beveiliging betreft gevoelig is, en minder spionage gevoelige technologie.

Kern en bijzaak

Wat het eerste betreft wil KPN alleen met een 'westerse' partij in zee gaan. Als dat doorgaat, dan zal volgens het bedrijf de kern van het mobiele netwerk voor 5G niet door een Chinese partij geleverd worden.

Wat betreft de radio- en antennetechnologie ligt dat anders. Daarvoor heeft KPN nu voorlopig afgesproken dat Huawei die mag leveren.

Spionage

De beslissing over wie welke technologie voor het nieuwe netwerk in Nederland mag leveren ligt op dit moment erg gevoelig. Critici vrezen dat de Chinese overheid het Nederlandse communicatieverkeer via technologie van het eveneens Chinese Huawei kan beïnvloeden, afluisteren of stopzetten.

Bewijs voor spionage via de technologie van Huawei is tot dusver niet geleverd. Wel waarschuwde AIVD-baas Dick Schoof begin deze maand in algemene zin nog dat Nederland niet te afhankelijk moet worden van Chinese apparatuur.

"We moeten niet afhankelijk zijn van landen die een offensieve cyberstrategie hebben tegen onze belangen, in het bijzonder Rusland en China", zei Schoof toen. Ook hij maakte daarbij onderscheid tussen kerntechnologie en andere diensten: "Zorg dus dat je dat soort software niet in de kern van je systeem hebt, want dan ben je daar afhankelijk van."

Nog niet definitief

De overeenkomst tussen KPN en Huawei is nog niet definitief. Mocht de Nederlandse overheid er bezwaar tegen hebben, dan kan KPN het contract nog kosteloos aanpassen of opzeggen, vertelt financieel topman Jan Kees de Jager in het NOS Radio 1 Journaal.

Het onderzoek naar veiligheidsrisico's bij 5G-netwerken in Nederland door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid loopt nog. Naar verwachting zullen de resultaten daarvan eind volgende maand bekend zijn.