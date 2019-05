'AIVD onderzoekt mogelijke Chinese spionage via Huawei in Nederland'

Technologiebedrijf Huawei is mogelijk betrokken bij spionage door China in Nederland, dat schrijft de Volkskrant op basis van bronnen uit de inlichtingenwereld. Huawei zou een verborgen achterdeur naar klantgegevens hebben van een van de grote telecomproviders in ons land. Of het om Vodafone/Ziggo, T-Mobile/Tele2 of KPN gaat is niet duidelijk. De AIVD zou onderzoeken of daarbij een link is met spionage door de Chinese overheid.

Tegen de krant wil de inlichtingendienst niet inhoudelijk reageren op het onderzoek. "We zeggen niet of het klopt of dat het niet klopt. We reageren sowieso nooit op vragen over mogelijk lopende onderzoeken", aldus een woordvoerder. Een woordvoerder van Huawei ontkent dat het Chinese bedrijf meewerkt aan spionage.

Vodafone/Ziggo en KPN willen niet reageren op het verhaal. T-Mobile/Tele2 zegt "niet op de hoogte te zijn" van AIVD-onderzoek.

5G-netwerk

Huawei ligt wereldwijd onder vuur vanwege het vermoeden van spionageactiviteiten. In Amerika heeft president Trump een decreet ondertekend dat de weg vrijmaakt voor een verbod op zakendoen met het telecombedrijf.

In Nederland bestaat er nog altijd een kans dat Huawei meewerkt aan de aanleg van het mobiele 5G-netwerk, een snellere en betrouwbaardere versie van het huidige 4G. Er wordt onderzocht of er risico's zijn op spionage als het Chinese bedrijf betrokken wordt bij de aanleg. Daarna neemt het kabinet een beslissing. In de VS, Australiƫ, Japan en Nieuw-Zeeland is Huawei al uitgesloten van deelname.

Het kabinet kwam gisteren met een honderd pagina's tellende 'China strategie' waarin staat dat er meer oog moet zijn voor cyberspionage van de Chinezen. In het verleden zou ons land te goedgelovig zijn geweest.