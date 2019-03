Duitsland sluit Huawei niet uit bij bouw 5G, regels worden wel strenger

Duitsland wil telecomfabrikant Huawei niet uitsluiten bij de bouw van 5G-netwerken, de opvolger van ons huidige mobiele internet. Wel komen er strengere regels voor partijen die willen meebouwen, zegt de Duitse minister van Economische Zaken Peter Altmaier.

De minister was te gast in een talkshow van ZDF, waarin hem werd gevraagd of de overheid van plan is om Huawei uit te sluiten bij de bouw van 5G, zoals de VS doet. "Nee, we willen geen enkel bedrijf - per se - van iets uitsluiten", antwoordde hij daarop. Binnenkort komt het kabinet met een definitief besluit hierover, de verwachting is wel dat de oplossing in deze lijn ligt.

"Wel moeten we ervan zijn verzekerd dat alle producten die in het netwerk worden ingebouwd ook echt veilig zijn en dat die geen zaken toestaan die in Duitsland strafbaar zijn", zegt Altmaier. Duitsland wil daarvoor de wet aanpassen. Het besluit betekent mogelijk een overwinning voor Huawei, als het aan de strengere eisen voldoet en mag meebouwen. Dat hangt ervan af hoe de regels worden uitgewerkt.

Betrouwbare partijen

Onderdeel van de regels is dat kritieke onderdelen van netwerken alleen mogen worden geleverd door "betrouwbare partijen" die hiervoor zijn gecertificeerd, schrijft Deutsche Welle. Telecomproviders moeten verder bewijzen dat ze de veiligheidsvoorschriften in acht nemen. Daarnaast zouden de netwerken en toeleveringsketen van de apparatuur constant worden gemonitord.

De minister zegt dat deze regels gelden voor alle partijen en dus niet in het bijzonder voor Huawei.

Sico van de Meer, veiligheidsdeskundige bij Instituut Clingendael, juicht deze benadering toe. "Dit is een genuanceerde oplossing die al werd verwacht. Hierdoor sluit je geen bedrijven uit." Wel merkt hij op dat het de vraag is hoe de eisen in de praktijk gaan werken. "Hoe ga je je verzekeren van die veiligheid en voorkom je dat het geen schijnveiligheid oplevert?