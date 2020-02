Farmers Defence Force wil woensdag geen tractoren op snelweg

Farmers Defence Force (FDF) wil dat woensdag bij de boerenprotesten in Den Haag geen trekkers op het Malieveld worden geparkeerd. Dat staat in een gedragscode die de actiegroep heeft verspreid onder de achterban. Ook roept de FDF op om niet over de snelweg te rijden.

De boeren demonstreren woensdag op de Koekamp, een park naast het Malieveld, tegen de stikstofplannen van het kabinet. Hun tractoren moeten van de gemeente worden geparkeerd op de Bezuidenhoutseweg, de Benoordenhoutseweg en de Van Alkemadelaan.

Als er toch trekkers op het Malieveld of de Koekamp worden geparkeerd, dan wordt er gehandhaafd, zegt de gemeente Den Haag. Ook mag er geen optocht door de stad gehouden worden of met tractors over de A12 gereden worden. "Je mag sowieso niet met een tractor op de snelweg", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Schade

In oktober leidden protesten met tractoren tot een chaos op de snelwegen. Ook was er grote schade aan het Malieveld. Een protest van de bouwers richtte eveneens schade aan. Achteraf zeiden bouwbedrijven en agrarische bedrijven te willen helpen bij het herstel en bij te dragen aan de kosten.