Staatsbosbeheer ziet aanzienlijke schade aan Malieveld na boerenprotest

Het Malieveld in Den Haag is flink beschadigd door het boerenprotest. Dat meldt Staatsbosbeheer, dat het grasveld beheert. De komende dagen wordt met een aannemer onderzocht hoe het veld hersteld kan worden. Pas daarna kan iets worden gezegd over de kosten.

Staatsbosbeheer zegt met de verantwoordelijken voor de schade in gesprek te gaan over de rekening. Met wie dat concreet is, weet de organisatie nog niet. Normaal gesproken is er bij schade contact met de organisatoren van een demonstratie. Omdat er gisteren geen toestemming was voor de demonstratie op het Malieveld, wordt nog onderzocht wie er nu verantwoordelijk wordt gesteld.

Toen vanmorgen rond 11.30 uur de laatste trekkers het Malieveld verlieten, heeft Staatsbosbeheer een ronde gemaakt over het terrein. Daarbij bleek dat het grasveld op verschillende plekken "compleet kapot" is gereden door de honderden trekkers. Ook zou de bodem zijn verdicht door de druk van de vele zware voertuigen die er gisteren waren verzameld.

Aan de randen van het terrein, tussen de bomen, liggen volgens de natuurbeheerder zeer diepe bandensporen. Ook ligt er volgens Staatsbosbeheer nog veel afval, zoals gebroken glas.

Cirque du Soleil

Het ruim 10 hectare grote Malieveld is vaker het toneel van demonstraties. Begin deze maand was er nog een vergelijkbaar protest waarbij duizenden boeren met tractoren waardering voor werk vroegen. Verder worden er regelmatig evenementen zoals festivals en kermissen georganiseerd op het veld.

Sinds afgelopen weekend staat Cirque du Soleil op het Malieveld. Gisteren werd de voorstelling afgeblazen, omdat het door het boerenprotest bijna onmogelijk was om bij het Malieveld te komen. Staatsbosbeheer wil de toegangsweg naar het circus zo snel mogelijk weer schoonmaken. Het is de bedoeling dat Cirque du Soleil vanavond wel weer door kan gaan.

Vorig jaar is het Malieveld nog opgeknapt. Toen is onder meer de grasmat verstevigd en is er gedeeltelijk een nieuw afwateringssysteem met een nieuwe ondergrond aangelegd.