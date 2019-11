Staatsbosbeheer claimt schade bouwprotest bij organisatie

Staatsbosbeheer gaat volgende week met een aannemer kijken wat er moet gebeuren om het veld weer te herstellen, schrijft Omroep West. Pas daarna kan iets worden gezegd over de kosten.

Grond in Verzet vindt het jammer dat Staatsbosbeheer niet tevreden is met de staat van het veld. "Wij hebben steeds gezegd dat we het Malieveld beter zouden achterlaten dan dat we het aantroffen en daar houden we ons aan", zegt bestuurslid Arnold Tuytel. Hij benadrukt dat de organisatie na het protest bezig is geweest om het overgebleven afval op te ruimen en het gestorte zand weg te halen.

Volgens Tuytel heeft de organisatie vooraf aan Staatsbosbeheer laten weten dat er symbolisch grond zou worden gestort. "Misschien was het meer dan Staatsbosbeheer had verwacht." De organisatie wil samen met Staatsbosbeheer kijken naar oplossingen. "Beloofd is beloofd, Grond in Verzet ruimt zijn eigen rommel op."

Boeren

Het Malieveld liep eerder ook al beschadigingen op bij het boerenprotest. Die schade is volgens Staatsbosbeheer het grootst aan de randen. Met de boeren is afgesproken dat zij dit zelf zullen herstellen. "Er zijn al wat kleine herstelwerkzaamheden verricht, maar het grote werk begint pas in het voorjaar", aldus de woordvoerder van Staatsbosbeheer.