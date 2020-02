Ministerie: 'Niet besmet met coronavirus? Dan kan je zelf thuiskomen'

Het is nog altijd onduidelijk hoe het precies verder moet met de Nederlanders die zijn gestrand in het buitenland vanwege het coronavirus. "Het is een heel onoverzichtelijke situatie", zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. "Mensen zijn verspreid geraakt en wij hebben geen overzicht over wie waar is."

Het ministerie probeert in kaart te brengen waar Nederlanders precies zitten en hoe zij hen kunnen helpen. Zo zijn ze volgens de woordvoerder in gesprek met onder meer Holland America Line, de rederij van cruiseschip de Westerdam, om te achterhalen welke Nederlanders er aan boord zaten.

Geen plan

Volgens de woordvoerder is de rederij verantwoordelijk voor de terugreis van de mensen. "Ze hebben immers een mislukte vakantie op het schip gehad en worden nu door de rederij thuis gebracht."

Het ministerie heeft zelf vooralsnog geen plan klaarliggen om eigen burgers te repatriëren. In tegenstelling tot Canada en Hongkong. "Als je gezond bent, kun je zelf thuiskomen", meent Buitenlandse Zaken. "Dat geldt voor de reizigers van De Westerdam en ook voor de vijf Nederlanders die nog op de Diamond Princess zitten."