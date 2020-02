Ook Canada en Hongkong gaan passagiers cruiseschip ophalen

Na de Verenigde Staten gaan ook Hongkong en Canada passagiers van het cruiseschip Diamond Princess ophalen uit Japan. Het schip met 3700 passagiers, onder wie vijf Nederlanders, ligt in de haven van Yokohama. Alle opvarenden zitten in quarantaine sinds 3 februari, toen bij een van de passagiers werd vastgesteld dat hij besmet was met het coronavirus.

Sindsdien zijn 355 mensen aan boord positief getest op het coronavirus. De Japanse minister van Volksgezondheid, Katsunobu Kato, zegt dat 73 van hen nog geen symptomen hebben. De quarantainetijd is woensdag voorbij en dan mogen passagiers naar verwachting van boord in Japan.

De Canadese regering zegt dat passagiers met symptomen van het virus niet mee mogen met het vliegtuig dat wordt gestuurd om de 255 Canadezen daarna op te halen. Zij moeten in Japan worden behandeld. De rest moet na terugkomst in Canada nog eens 14 dagen in quarantaine om verspreiding van het virus tegen te gaan. Dezelfde voorwaarden gelden voor de 330 passagiers die Hongkong wil ophalen.

'Xi wist eerder van uitbraak'

Ondertussen meldt de Chinese gezondheidscommissie dat het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus voor de derde dag op rij afneemt. Vandaag zijn 2009 nieuwe gevallen geregistreerd, waarmee het totale aantal in China volgens de commissie op 68.500 ligt. Het officiële aantal doden, 142, is vergelijkbaar met de afgelopen dagen.

Verder heeft de Communistische Partij een interne toespraak van president Xi gepubliceerd waaruit blijkt dat hij al langer van het coronavirus wist dan tot nu toe bekend was. In die speech, die Xi begin februari hield, zei hij dat hij op 7 januari al maatregelen liet nemen om de uitbraak in te dammen. Dat is bijna twee weken voordat hij er publiekelijk over sprak.

Destijds hielden de lokale autoriteiten in Wuhan, waar het virus in december opdook, de ernst van de uitbraak nog onder de pet. Pas eind januari maakten ze bekend dat het virus overdraagbaar is van mens op mens.