China wilde liever geheimhouding dan paniek door 'virusgeruchten'

In westerse én Chinese media komen steeds meer details naar buiten over hoe de lokale autoriteiten de ernst van de uitbraak van het coronavirus lang onder de pet hebben gehouden.

Zo werd burgers aanvankelijk wijsgemaakt dat de vismarkt in Wuhan was gesloten voor een renovatie. Terwijl op dat moment al duidelijk was dat een groot deel van de eerste patiënten daar het virus heeft opgelopen, meldt The New York Times.

"Artsen die waarschuwden voor mens-op-mensbesmettingen kregen een spreekverbod", zegt correspondent Sjoerd den Daas. "Ze werden opgepakt wegens het 'verspreiden van geruchten'. We weten van acht artsen dat dit het geval was en dat nog zeker 250 andere Chinezen reprimandes hebben gekregen voor vergelijkbare beschuldigingen."

'Geen nieuwe besmettingen'

Ook zou de Wuhan Health Commission halverwege januari nog altijd hebben gemeld dat er geen nieuwe infecties waren en dat er geen bewijs was voor mens-op-mensbesmettingen. Terwijl de lokale autoriteiten volgens The New York Times en The Washington Post toen al wisten dat het tegendeel waar was.

Een anonieme labmedewerker claimt zelfs dat op 26 december uit testresultaten bleek dat er een nieuw SARS-achtig virus was. Zijn verslag is op diverse Chinese nieuwssites gepubliceerd, maar valt niet te verifiëren.

Botsen met lovende woorden

De onthullingen en beschuldigingen botsen met de lovende woorden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Sinds het begin van uitbraak is de WHO zeer te spreken geweest over de snelle aanpak van de Chinese overheid. De Chinezen hebben zelfs een nieuwe standaard gezet voor het beteugelen van een virusuitbraak, zei WHO-chef Ghebreyesus.

Ook virologen in Nederland benadrukken dat China veel meer openheid van zaken geeft dan bijvoorbeeld tijdens de SARS-uitbraak in 2003. De genetische code van het virus is snel gedeeld, zodat nu hard wordt gewerkt aan een vaccin. Maar er zijn dus steeds meer berichten dat dit de eerste weken wel anders was.

Volgens critici is het verhaal van de Chinese arts Wang Guangfa, die zelf het virus heeft opgelopen, symbolisch voor de situatie. De gerenommeerde arts speelde een belangrijke rol bij de aanpak van de SARS-uitbraak. Hij zei dat het nieuwe coronavirus "beheersbaar" is. Twee weken later werd hij zelf ziek.