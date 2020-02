Bombrief ontploft bij ING in Amsterdam

Bij het hoofdkantoor van ING in Amsterdam is een bombrief afgegaan. Een persoon heeft rook ingeademd, meldt de politie. Hij of zij is uit voorzorg gecontroleerd door ambulancepersoneel.

Volgens ING ging de bom af toen een medewerker van de bank de brief openmaakte. Het hoofdkantoor van de bank staat aan de Bijlmerdreef.

Afperser

Vanochtend werd ook een bombrief gevonden bij een bedrijfspand in Leusden. Dat explosief ging niet af en werd onschadelijk gemaakt door de Explosieven Opruimingsdienst.

Gisteren ontploften twee bombrieven in Amsterdam en Kerkrade, daarbij raakte niemand gewond. Volgens de politie worden de brieven verstuurd door een afperser die een bedrag in bitcoins eist.

Ook vorige maand werden bom- en dreigbrieven verstuurd naar een aantal bedrijven. De politie houdt er rekening mee dat er een verband is tussen die brieven en de brieven die gisteren en vandaag zijn bezorgd.