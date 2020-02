Amsterdam komt met energieplan, zet in op zonnepanelen

Daarnaast heeft Amsterdam zeven 'zoekgebieden' vastgesteld, waarin extra windmolens moeten komen. In theorie is het volgens de gemeente mogelijk om 35 windturbines op Amsterdams grondgebied te plaatsen. Maar in de praktijk wordt verwacht dat veel locaties om verschillende redenen zullen afvallen. Wel haalbaar wordt het plaatsen van zeventien windmolens geacht, van ieder drie megawatt (de meest voorkomende windmolen in Nederland).

'Enorme opgave'

De gemeente realiseert zich dat het plaatsen van windmolens moeilijk ligt. "In een hoog stedelijke omgeving als Amsterdam waarin de ruimte schaars is, is het integreren van windturbines een enorme opgave."