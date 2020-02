CETA-handelsverdrag met Canada hangt in Tweede Kamer aan zijden draadje

Morgen start een moeizaam Kamerdebat over het Europese handelsverdrag CETA met Canada. Volgens het kabinet staat er veel op het spel. Namelijk de internationale reputatie en de handelsbelangen van Nederland.

"Ik hoop een aantal mythes over het verdrag te kunnen afvoeren", zegt minister Kaag voor Buitenlandse Handel. "En dat we gewoon kijken hoe belangrijk dit soort verdragen zijn met een ontzettend betrouwbare bondgenoot als Canada."

Maar lang niet alle partijen in de Tweede Kamer zijn daarvan overtuigd, ook al is het verdrag al sinds 2017 voorlopig in werking. Alleen VVD, CDA en D66 zijn duidelijk voorstander. D66-leider Jetten heeft het zelfs over een verdrag met "onze bevrijders", doelend op het Canadese leger in de Tweede Wereldoorlog.

Boerenbelangen

De ChristenUnie heeft zorgen over de garanties voor de voedselveiligheid van Canadese producten die door Europa worden ingevoerd. Ook maakt de partij zich zorgen over de concurrentiepositie van (kleine) boeren die zich inzetten voor 'kringlooplandbouw', tegenover grote Canadese agrarische bedrijven.

Partijleider Ouwehand van de Partij voor de Dieren roept de ChristenUnie vandaag in het Reformatorisch Dagblad op vast te houden aan deze principes en tegen CETA te stemmen. Ouwehand noemt CETA de "opheffingsuitverkoop van essentiële ethische waarden, natuurbescherming en boerenbelangen".

Arbeid

De PvdA trok in oktober vorig jaar de steun in omdat volgens partijleider Asscher eerlijke arbeid, milieu en dierenwelzijn niet goed zijn geregeld. Voor het kabinet een tegenvaller omdat in het vorige kabinet voormalig PvdA-minister Ploumen, nu Kamerlid, zich juist voor CETA inzette.

Kaag prijst Ploumen voor haar inspanningen als minister voor het verdrag. "Ik weet dat haar partij ineens van voor naar tegen is gegaan, maar ik heb haar daar zelf nog niet over gesproken." Ploumen doet overigens morgen niet mee aan het debat, dat is haar collega Van den Hul.

Ook andere partijen hebben zich tegen het CETA-verdrag uitgesproken, zoals GroenLinks, PVV, SP, Denk, 50Plus, SGP en Forum voor Democratie. GroenLinks-leider Klaver: "Het is interessant wat ChristenUnie en SGP morgen gaan doen. Zij komen op voor boeren en laat dat nu de grootste groep met bezwaren zijn."

Laatste poging

Intussen loopt de spanning voor het debat op. Kaag stuurde nog vanmiddag een brief aan alle Kamerleden in een poging de laatste bezwaren weg te nemen. Het handelsverdrag leidt niet tot schadeclaims van Canadese multinationals tegen de Nederlandse overheid, zegt de minister. En de strenge Europese normen gelden ook voor Canadese producten.

Ondertussen worden de Kamerleden ook bestookt vanuit Canada. Parlementsleden van de Nieuwe Democratische Partij en de Groene Partij van Canada vragen hun Nederlandse collega's in een brief het verdrag niet te steunen. Zij vinden CETA slecht voor boeren, arbeidsrechten en het milieu.

Door wie de partijen zich laten overtuigen moet morgen blijken.

Het debat wordt live uitgezonden via NPO Politiek vanaf 14.15 uur.